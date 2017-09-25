Karabük’te ilk aday Üzülmez

Takımın başına sezon başında getirilen Erkan Sözeri’nin istifasının ardından teknik direktör adayları üzerinde değerlendirmelerin başladığı belirtildi.Başkan Ferudun Tankut’un daha önce de takımında görmeyi çok istediği genç teknik adamı Karabük’e davet ettiği kaydedildi. Karabükspor’da Rıza Çalımbay ve Ertuğrul Sağlam isimleri de adaylar arasında yer alıyor.