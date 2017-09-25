Kaptan Onur Kıvrak kalesine dönüyor

kaleci konusunda son dönemlerde hiç olmadığı kadar sorun yaşıyor.da zaman zaman beklentilerin altında kaldı ama Esteban’ın bir türlü çıkış gösterememesi, üzerinekarşılaşmasında yaşanan kriz ve son olarak da Uğurcan’ın 3 gol yiyerek maçı tamamlaması... Elbette puan kayıplarının faturası sadece kalecilere kesilmiyor ama 6 haftada bu kadar değişkenliğin yaşanmasının da sorunlarda önemli rol oynadığı kesin.Tam da bu noktada sakatlığını büyük ölçüde atlatan Onur Kıvrak’ın kaleye döneceği yönünde yaşanan gelişmeler yüreklere su serpti. Kaptanın hafta boyunca takımla beraber çalışacağı, ardından da pazar günü Beşiktaş mücadelesinde eldivenleri geri alacağı düşünülüyor. Bu durum teknik direktör Ersun Yanal kadar, takımın savunma oyuncularını da rahatlatan bir gelişme.Aytemiz Alanya maçının ilk yarısının son bölümünde kötü bir gol yiyen ve soyunma odasında takım arkadaşlarının yaptığı eleştirilere çok bozulup ikinci devreye çıkmak istemeyen Esteban, kelimenin tam anlamıyla hayata küstü. Kosta Rikalı kalecinin yakın çevresi dahil olmak üzere kimseyle görüşmediği bildirildi. Sezon başı yeni sözleşme yapılan deneyimli eldiven ile teknik direktör Ersun Yanal’ın bir görüşme yapması bekleniyor.