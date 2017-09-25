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Kaptan Onur Kıvrak kalesine dönüyor

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Onur Kıvrak’ın Beşiktaş maçında eldivenleri geri alması bekleniyor.

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Trabzonspor kaleci konusunda son dönemlerde hiç olmadığı kadar sorun yaşıyor. Onur Kıvrak da zaman zaman beklentilerin altında kaldı ama Esteban’ın bir türlü çıkış gösterememesi, üzerine Aytemiz Alanya karşılaşmasında yaşanan kriz ve son olarak da Uğurcan’ın 3 gol yiyerek maçı tamamlaması... Elbette puan kayıplarının faturası sadece kalecilere kesilmiyor ama 6 haftada bu kadar değişkenliğin yaşanmasının da sorunlarda önemli rol oynadığı kesin.

Herkesi rahatlatacak

Tam da bu noktada sakatlığını büyük ölçüde atlatan Onur Kıvrak’ın kaleye döneceği yönünde yaşanan gelişmeler yüreklere su serpti. Kaptanın hafta boyunca takımla beraber çalışacağı, ardından da pazar günü Beşiktaş mücadelesinde eldivenleri geri alacağı düşünülüyor. Bu durum teknik direktör Ersun Yanal kadar, takımın savunma oyuncularını da rahatlatan bir gelişme.

Esteban hayata küstü

Aytemiz Alanya maçının ilk yarısının son bölümünde kötü bir gol yiyen ve soyunma odasında takım arkadaşlarının yaptığı eleştirilere çok bozulup ikinci devreye çıkmak istemeyen Esteban, kelimenin tam anlamıyla hayata küstü. Kosta Rikalı kalecinin yakın çevresi dahil olmak üzere kimseyle görüşmediği bildirildi. Sezon başı yeni sözleşme yapılan deneyimli eldiven ile teknik direktör Ersun Yanal’ın bir görüşme yapması bekleniyor.

 




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »