Kameni’de 15 yıllık gecikme

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MHK Ali Palabıyık için kararını verdi!

Kaleyi’den devralanderbideki performansıyla sınıfı geçmişti. Tecrübeli file bekçisinin, 15 yıl önce de’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.Dönemin kaleci antrenörü Yavuz Şimşek’in Kamerunlu kaleciyi denemeye aldığı ancak beğenilmeyen’nin geri gönderildiği öğrenildi.Fransa’da St.Etienne ve Le Havre, İspanya’da ise yıllarcaveformalarını giyen Kameni, 33 yaşında’ye imza atmış oldu.