İtalya Süper Kupası'nda Theodore şovu

THY Euroleague ekiplerinden, İtalya Süper Kupası adına finaldeile karşı karşıya geldi.THY Euroleague ekibi Olimpia Milan, rakibini 82-77 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Olimpia Milan'da Banvit'ten transfer29 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle maça damgasını vurarak galibiyeti ve kupayı getiren isimdi. Theodore bu performansıylaödülünün de sahibi oldu.'nin 14 sayı, 10 ribaunt ile katkı sağladığı Milan'da eski Fenerbahçeli14, eski Galatasaraylıda 8 sayıyla oynadı.Venezia'dave, 14'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.