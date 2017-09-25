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İtalya Süper Kupası'nda Theodore şovu

İtalya Süper Kupası'nda Olimpia Milan ve Reyer Venezia final maçında karşı karşıya geldiler. Jordan Theodore'un damga vurduğu maçı kazanan Milano ekibi oldu.

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THY Euroleague ekiplerinden Olimpia Milan, İtalya Süper Kupası adına finalde Reyer Venezia ile karşı karşıya geldi. 

THY Euroleague ekibi Olimpia Milan, rakibini 82-77 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 

Olimpia Milan'da Banvit'ten transfer Jordan Theodore 29 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle maça damgasını vurarak galibiyeti ve kupayı getiren isimdi. Theodore bu performansıyla MVP ödülünün de sahibi oldu. 

Amath M'Baye'nin 14 sayı, 10 ribaunt ile katkı sağladığı Milan'da eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock 14, eski Galatasaraylı Vladimir Micov da 8 sayıyla oynadı. 

Venezia'da Michael Jenkins ve Michael Bramos, 14'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular. 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
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    1- 1
    Kayserispor
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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