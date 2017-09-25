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İşte Ozan Tufan'ın sırrı...

Milli futbolcu, özel antrenör ile çalıştı, diyet programları ile ideal kilosuna ulaştı. Kocaman, Ozan’ı 8 numara pozisyonuna koyunca da bu bölgede yıldızlaştı, Ekici ile Souza’nın katkılarıyla futbolu iki yönlü oynamaya başladı.

25 Eylül 2017, Pazartesi 12:34

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Fenerbahçe’nin yükselen yıldızı Ozan Tufan oldu. Sezon başı takımdan gönderilmesi planlanan futbolcu aradığı şartlarda yurtdışında kulüp bulamamış ve takımda kalmıştı.

Ardından teknik direktör Aykut Kocaman’ın yakından ilgilenmeye başladığı futbolcu, özel antrenör ile çalışmaya başlamış ve diyet programları ile ideal kilosuna ulaştı.

Bu sayede fizik kapasitesini arttıran Ozan, orjinal pozisyonunda oynamaya başlayınca takımın en etkili isimlerinden biri haline geldi. Geçen sezon Mehmet Topal ve Souza’nın önünde oyun kurmaya çalışan genç futbolcu, bunun sıkıntısını yaşıyordu. Tribünlerden gelen protestolarla birlikte özgüven problemi yaşayan Ozan, yeni sezonla birlikte gerçek kimliğine büründü.
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Eski yerinde

Bunda en büyük etken “8 Numara” pozisyonunda oynaması oldu. Bursaspor’da bu bölgedeki performansıyla yıldızlaşan futbolcunun önünde şimdi oyun kuracak Mehmet Ekici arkasında ise savunmaya destek veren Souza forma giyiyor. Ozan bu sayede oyunu iki yönlü oynayabiliyor. İleri çıkışlarıyla etkili fırsatlar yakalarken, savunmaya da katkı sağlayıp önemli müdahalelerde bulunuyor.

Kaynak: Skorer
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  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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