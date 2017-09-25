İsmail Köybaşı'na kart uyarısı

İsmail Köybaşı, 75. dakikada oyuna girmiş, Beşiktaş skoru 2-1 yaptıktan hemen sonra 88’de direkt kırmızı kart görmüştü.Onun atılmasıyla derbinin son anları Fenerbahçe için riskli geçti. Aykut Kocaman’ın milli sol beki bundan sonra daha dikkatli olması konusunda uyardığı öğrenildi.