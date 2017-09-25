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Hapoel Jerusalem'den flaş transfer

7DAYS EuroCup ekiplerinden Hapoel Jerusalem, daha önce ligimizde de forma giymiş isimlerden Stratos Perperoglou'nu kadrosuna kattı.

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İsrail Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon İsrail'i 7DAYS EuroCup'ta temsil etmeye hazırlanan Hapoel Jerusalem, daha önce ligimizde de forma giymiş olan Stratos Perperoglou'nu kadrosuna kattı.

Son iki sezonu Barcelona Lassa ile geçiren Perperoglou, 2014-15 sezonunda ülkemizde Anadolu Efes forması giymişti.

İkisi Panathinikos, birisi Olympiakos formasıyla olmak üzere toplam üç Euroleague şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu, yaz döneminde Hapoel Jerusalem'in yaptığı en dikkat çekici transfer oldu.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »