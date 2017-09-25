Hapoel Jerusalem'den flaş transfer

İsrail Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon İsrail'i 7DAYS EuroCup'ta temsil etmeye hazırlanan, daha önce ligimizde de forma giymiş olan'nu kadrosuna kattı.Son iki sezonu Barcelona Lassa ile geçiren Perperoglou, 2014-15 sezonunda ülkemizdeforması giymişti.İkisi Panathinikos, birisi Olympiakos formasıyla olmak üzere toplam üç Euroleague şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu, yaz döneminde Hapoel Jerusalem'in yaptığı en dikkat çekici transfer oldu.