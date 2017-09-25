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Hakan Hepcan hakkında karar verildi

Galatasaraylı futbolcu Gomis için attığı iddia edilen 'maymun’ tweet'i nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

25 Eylül 2017, Pazartesi 22:08

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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kalmıştı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı mesajda ise Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi büyük tepki çekmişti. Hepcan'ın kastettiği futbolcunun Bafetimbi Gomis olduğu öne sürülmüştü.

Hakan Hepcan, "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor." yazmıştı. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip yanlış anlaşıldığını savunmuştu. "IrkçıHakanHepcan" hashtag'i ise kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde 1. sıraya kadar yükselmiş ve Hepcan hakkında suç duyurularında bulunulmuştu.

Serbest bırakıldı

Galatasaraylı futbolcu Gomis için attığı iddia edilen 'maymun’ tweet'i nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »