Göztepe’yi Jahovic güldürüyor

En golcü yabancı oyuncu

100 gol barajını geçti

6 haftada 13 puan

4 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig’de 6. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında 3 gol atankariyerinde 7. kez hat-trick yaptı.Haftayı 3-2’lik Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle kapatan Göztepe’de Adis Jahovic, kendi kalesine attığı golden sonra 2’si penaltıdan olmak üzere 3 gol bularak, bu sezon 6. golüne imza attı.Jahovic, ligde yedişer golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz’dan sonra en golcü isim konumunda bulunuyor.Geçen sezondan beri mücadele ettiği Göztepe’de attığı gollerle takımını büyük destek olan ve taraftarların çok sevdiği Jahovic, kariyerinde 7. kez bir maçta 3 gol birden attı.Makedon golcü daha önce İsviçre’de Will 1900 formasıyla 3, Rusya’da Krylya Sovetov ile 2 ve Hırvatistan’da Rijekaformasıyla 1 kez hat-trick yapmıştı.Göztepe formasıyla Süper Lig’de 6. golüne imza atan Jahovic, daha önce 4 golü bulunan Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele’yi geçerek sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu oldu.Sarı-kırmızılı ekibin bu yabancıları oyuncuları dışında Nielsen’in 3, Peter Kabat ile Oscar Scarione’nin 2, Andre Castro, Nabil Ghilas, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya ve Rachid Djebaili’nin birer golü bulunuyor.Kulüp takımlarında daha önce 99 golü bulunan Jahovic, dünkü maçta 100 barajını geçti. Toplam 102 gole ulaşan golcü futbolcunun takımlarına göre gol dağılımı şöyle:Takım Ülke GolWill 1900 İsviçre 28Göztepe Türkiye 27Krylya Sovetov Rusya 16Saraybosna Bosna Hersek 12Vorskla Poltava Ukrayna 7Rijeka Hırvatistan 5Zürih İsviçre 5Velez Mostar Bosna Hersek 2Süper Lig’de 14 sezon sonra tekrar mücadele etmeye başlayan Göztepe, ilk 6 haftada üst üste olmak üzere 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan ve kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, haftayı 13 puan ve averajla 3. sırada tamamladı.Sezona 2-2’lik Fenerbahçe beraberliği ile başladıktan sonra Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Göztepe, daha sonra sırasıyla Trabzonspor (3-2), Osmanlıspor (2-0), Gençlerbirliği (3-2) ve son olarak Demir Grup Sivasspor’u 3-2 yendi. Bu sezon altı maçın beşinde gol atan, sadece birinde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 4 galibiyetin 3’ünü 3-2’lik skorla elde etti.Ligde art arda 4 galibiyet alan Göztepe, son olarak 2013-2014’te 2. Lig Beyaz Grup’ta ligin son 7 haftasında puan kaybetmemişti. İzmir temsilcisi Süper Lig’de daha önce mücadele ettiği 25 sezonda ise iki kez 4, iki defa da 5 maçlık galibiyet serileri yakalamıştı. 1964-165 ve 1970-1971’de dörder hafta rakiplerini mağlup eden Göztepe, 1965-1966 ve 1966-1967’de ise üst üste 5 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.AA