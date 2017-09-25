Gayrimenkul sektörü hareketlendi

Bahattin Uçar: Projelerimiz 3 temel ilke üzerine yükseliyorGayrimenkul sektöründe “güven”, “mutluluk” ve “kalite” ekseninde başarılı işlere imza attıklarının altını çizen Bahattin Uçar, Vadikoru projesinin de bu üç temel ilke üzerinde Ayazağa’da yükselmeye başladığını belirterek şöyle devam etti: “Vadikoru, Ayazağa’da bulunan nadide arazilerden biri olmasının yanında sanayi dönüşümü olarak hayata geçirilmesinden dolayı da gayrimenkul sektörü için büyük bir önem taşıyor. Üç tarafı Belgrad Ormanları ile çevrili olan projemizi 20 bin metrekare arsa üzerinde hayata geçiriyoruz. Toplam inşaat alanı 85 bin metrekare olan Vadikoru projemiz, Türkiye’nin önemli mimari ofislerinden İki Design’ın da kurucusu olan Murat Kader tarafından tasarlandı. Ayazağa’da Belgrad Ormanları’nın sınırında yer alan Vadikoru, 3 blok konut, 2 blok ofis ve bunlarının tabanını oluşturan bir alt bazada yer alan ticari birimlerden oluşuyor. 200 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz projemizde 3 blokta 242 konut, 2 blok ofiste 84 adet ofis ve 12 birbirinden bağımsız ticari ünite bulunuyor.Üçay ve Sercan İnşaat Ortak Girişimi'nin hayata geçirdiği La Marin Kartal iki blokta 198 konuttan oluşuyor. Projede 108 adet kat maliki var. La Marin projesinde bloklar 24 katlı olarak tasarlandı. Projede 80 ila 122 metrekarelik 2+1'ler, 138 ila 161 metrekarelik 3+1'ler, 215 ila 298 metrekarelik 4+1'ler bulunuyor. La Marin Kartal projesi toplu taşımaya yürüme mesafesinde, sahil yoluna 75 metre, İDO Kartal'a ise 1,5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Projede her daireye 2 metrekarelik depo alanları veriliyor. La Marin'de ortak alanların elektrik ihtiyacı fotovoltaik panel sistemiyle karşılanıyor. Yeşil alanların sulanması gri su depolarından sağlanacak.Asmalı Bahçe Şehir, İstanbul Bahçeşehir’de 91.000 m² büyüklüğünde bir arazide, 499 adet konut ve 48 adet ticari üniteden oluşuyor. Projede 1800 m²’lik bir kapalı spor merkezi, ayrıca 3 adet de havuz bulunuyor. Toplam 6 etaptan oluşan projede ilk etap teslimleri Haziran 2018’de yapılacak.Ceylan İnşaat ve Artuklu Yatırım Emlak A.Ş. ortaklığında hayata geçirilen Zer Kartal projesi 45 bin metrekare kapalı alana sahip. 5 blokta 380 konuttan oluşan projede 3 blok 15'er, 2 blok ise 7'şer katlı olarak tasarlandı. Projedeki daireler 1 oda 1 salon, 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon tipinde inşa ediliyor.36 ay firma finansmanı ve 120 aya kadarda alternatif cazip ödeme koşulları ile ev sahibi olabileceğiniz Zer Kartal, modern yaşamın ihtiyaçlarına yönelik özel çözümlerle de destekleniyor.MAKSEM-OĞUZKAĞAN ortaklığıyla geliştirilen proje çocuklu ailelere özel olarak tasarlandı. Stüdyo ve 1+1 dairelere yer verilmeyen projede tamamı geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip daireler bulunuyor. 22.274 metrekare arsa üzerine inşa edilen proje Bulvar Atakent’te 391 konut ve günlük alışveriş ihtiyacını kolaylaştıran 26 ticari ünite ve 1 adet kreşe yer veriliyor. Ailelere özel olarak tasarlanan projede dairelerin metrekaresi 4.300 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da gerçekleştirilecek olan Nidapark Küçükyalı projesi; ticaret-konut alanları ile birlikte okul, meydan ve park alanlarından oluşuyor. 1+1’den 4+1’e kadar değişen metrekare alanlarıyla konut ve ofisler sahiplerine ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını açacak. Projede yer alan Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Sedef ve Nidapark Küçükyalı Burgaz etaplarından 625 konutu, 168 ofisi Emlak Konut GYO kampanyasıyla ön satışta.