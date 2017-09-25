Galatasaray - Karabükspor biletleri satışa çıktı

7. hafta maçında, 30 Eylül Cumartesi Günü saat 19:30’da Kardemir Karabükspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.Maçın biletleri 25 Eylül Pazartesi günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, Aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacaktır.Bilet satışları, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 16:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 26 Eylül 2017 Salı günü saat 11:00’da genel satışa sunulacaktır.28.09.2017 tarihine kadar sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacak olup, bu tarihten itibaren misafir takım passolig kartı dışındaki tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.Kategori 1 400 TLKategori 2 350 TLKategori 3 350 TLKategori 4 300 TLKategori 5 250 TLKategori 6 175 TLKategori 7 130 TLKategori 8 100 TLKategori 9 80 TLKategori 10 60 TLKategori 11 50 TLKategori 12 Misatif 50 TL