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Galatasaray - Karabükspor biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray TT Stadı'nda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Galatasaray Karabükspor maçı biletleri 50 ila 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

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Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 7. hafta maçında, 30 Eylül Cumartesi Günü saat 19:30’da Kardemir Karabükspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Maçın biletleri 25 Eylül Pazartesi günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, Aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı  passolig çağrı merkezinden satışa sunulacaktır.
 
Bilet satışları, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 16:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 26 Eylül  2017 Salı günü saat 11:00’da genel satışa sunulacaktır. 
 
28.09.2017 tarihine kadar sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacak olup, bu tarihten itibaren misafir takım passolig kartı dışındaki tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

Galatasaray - Karabükspor maçı bilet fiyatları

Kategori 1 400 TL
Kategori 2 350 TL
Kategori 3 350 TL
Kategori 4 300 TL
Kategori 5 250 TL
Kategori 6 175 TL
Kategori 7 130 TL
Kategori 8 100 TL
Kategori 9 80 TL
Kategori 10 60 TL
Kategori 11 50 TL
Kategori 12 Misatif 50 TL




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »