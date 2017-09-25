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Galatasaray'ın o istatistiklerde ligde rakibi yok!

Galatasaray sadece aldığı sonuçlar ve topladığı puanlarla değil, istatistik tablolarında da liderliği kimseye kaptırmıyor. Topa sahip olma, başarılı pas, hatta hava topu mücadelesinde Aslan’ın ligde rakibi yok!

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Ligin ilk haftasından bu yana liderliği kimselere kaptırmayan Galatasaray, istatistik tablolarındaki başarısıyla da, bu puanların boşuna kazanılmadığını kanıtlıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig’de 6. hafta itibariyle yüzde 61’le topa en çok sahip olan takım. Aslan’ı yüzde 59’le Fenerbahçe, yüzde 57’yle Beşiktaş izliyor. Başarılı paslarda da Cim Bom yüzde 84.6’yla birinci. Beşiktaş yüzde 54.2’yle ikinci, Fenerbahçe yüzde 83’le üçüncü. Hava topu kazanma mücadelesinde de Galatasaray açık ara önde.

Yüzde 59.5 oranına sahip olan Aslan’ı yüzde 55.6’yla Yeni Malatyaspor takip ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip maç başına 2.5 gol ortalamasıyla da bu alandaki liderliğini koruyor.




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »