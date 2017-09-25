Fikret Orman: İşimiz kolay değil

Başkanı, olaylı derbi sonrasında’le bu akşam oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde FANATİK’e açıklamalarda bulundu.İlk olarak derbiyle ilgili söze başlayan Orman, “maçı öncesindeki tek dileğim hakemin karşılaşmanın önüne geçmemesiydi. Biz ebedi dost, ezeli rakibiz.’yu evinde farklı yendik. Hakemle ilgili olarak tek bir şey ön plana çıkmadı. O kadar bütçe harcıyoruz. Bir hakem çıkıp maçı birinden diğerine vermemeli. Hakemlerin düdüğünü asmasını istemeyiz ama eğitim verilmeli” ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi’yle ilgili olarak da yorumda bulunan Başkan Orman, “Gruptan çıkmak için Leipzig maçı önemli. İşimiz kolay olmayacak. Ama teknik ekip ve oyuncularımıza olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.