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Fikret Orman: İşimiz kolay değil

Orman, Leipzig maçı öncesinde düşüncelerini paylaştı. Başkan, “Gruptan çıkmak için Leipzig maçı önemli. İşimiz kolay olmayacak. Ama teknik ekip ve oyuncularımıza olan inancımız tam” dedi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olaylı derbi sonrasında RB Leipzig’le bu akşam oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde FANATİK’e açıklamalarda bulundu.

İlk olarak derbiyle ilgili söze başlayan Orman, “Fenerbahçe maçı öncesindeki tek dileğim hakemin karşılaşmanın önüne geçmemesiydi. Biz ebedi dost, ezeli rakibiz. Porto’yu evinde farklı yendik. Hakemle ilgili olarak tek bir şey ön plana çıkmadı. O kadar bütçe harcıyoruz. Bir hakem çıkıp maçı birinden diğerine vermemeli. Hakemlerin düdüğünü asmasını istemeyiz ama eğitim verilmeli” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’yle ilgili olarak da yorumda bulunan Başkan Orman, “Gruptan çıkmak için Leipzig maçı önemli. İşimiz kolay olmayacak. Ama teknik ekip ve oyuncularımıza olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »