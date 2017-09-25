Fernandao da geliyor!

Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon omzunun kırılmasıyla tatile erken çıkmıştı. Aylarca ülkesinde kalan Fernandao fazla kilolarıyla dönüş yapınca forma yüzü göremedi. Henüz hiç şans bulamayan golcü oyuncu, sıkı çalışma ve diyetle kilolarından kurtuldu.Geçtiğimiz günlerde Instagram’dan paylaştığı kaslı fotoğrafıyla gövde gösterisi yapan Sambacı, Janssen ve Soldado ile rekabete hazır. Fernandao, Aykut Kocaman’ın kendisine forma vermesini sabırsızlıkla bekliyor.