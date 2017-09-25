Fenerbahçe Espor'dan muhteşem başlangıç

2017 Türkiye Büyük Finali Şampiyonu unvanıyla Çin’deki şampiyonaya giden Vadinin Boğası ilk maçında Hong Kong Attitude’yi baştan sona üstün bir oyunla yendi.Sarı-lacivertli ekip günün ikinci maçında ise Japon temsilcisi Rampage ile karşılaştı. Temsilcimiz başından sonuna üstün götürdüğümü maçı 27. dakikada sonlandırdı ve günü 2-0 ile kapattı.1907 Fenerbahçe Espor, grubu ilk iki sırada tamamlaması halinde diğer gruplardan eşleşeceği rakibiyle 5 maçlık seride Dünya Şampiyonası grup aşamasına yükselmek için mücadele edecek.