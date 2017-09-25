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Fenerbahçe Espor'dan muhteşem başlangıç

Ülkemizi League of Legends Dünya Şampiyonası ön elemelerinde temsil eden 1907 Fenerbahçe Espor, Çin’deki macerasına üst üste aldığı iki galibiyet ile başladı.

25 Eylül 2017, Pazartesi 15:14

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2017 Türkiye Büyük Finali Şampiyonu unvanıyla Çin’deki şampiyonaya giden Vadinin Boğası ilk maçında  Hong Kong Attitude’yi baştan sona üstün bir oyunla yendi.

Sarı-lacivertli ekip günün ikinci maçında ise Japon temsilcisi Rampage ile karşılaştı. Temsilcimiz başından sonuna üstün götürdüğümü maçı 27. dakikada sonlandırdı ve günü 2-0 ile kapattı.

1907 Fenerbahçe Espor, grubu ilk iki sırada tamamlaması halinde diğer gruplardan eşleşeceği rakibiyle 5 maçlık seride Dünya Şampiyonası grup aşamasına yükselmek için mücadele edecek.




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »