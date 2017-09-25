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Fenerbahçe Doğuş basketbol kombine fiyatları (Satışlar devam ediyor)

Geçen sezonu Euroleague şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Doğuş'un kombine satışları devam ediyor. Kalan kombine fiyatları 590 TL ile 15 bin 750 TL arasında değişiyor.

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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı 2017-2018 sezonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague maçlarında geçerli olacak kombine kartların satışı devam ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Eurobasket 2017 maçları nedeniyle ara verilen kombine kart satışlarına yeniden başlandı.

Kombine satış sürecinde çalışma saatleri 10.00-19.00 arasıdır. Satışlar, cumartesi ve pazar günleri de devam edecektir.

2017-2018 sezonu kombine kart satışları, her taraftarımızın en fazla bir kombine karta sahip olabileceği şekilde yapılacaktır. Başkası adına kombine alımı yapacak kişiler, kombinenin asıl sahibi olacak kişinin kimlik fotokopisi, cep telefonu numarası ile e-posta ve fatura adresini ibraz etmesi zorunludur.


Fenerbahçe Doğuş kombine bilet fiyatları


Saha İçi 1. Sıra                            22.500 TL (tükenmiştir)
Saha İçi 2. Sıra                            15.750 TL
Saha İçi 3. Sıra                            13.500 TL
Kategori 1 / A                               6.750 TL (tükenmiştir)
Kategori 1 / B                               5.850 TL (tükenmiştir)
Kategori 1 / C-T                           4.500 TL (tükenmiştir)
Kategori 1B (203-204-213-214)   3.200 TL (tükenmiştir)
Kategori 2                                    2.250 TL (tükenmiştir)
Kategori 3                                    1.650 TL (tükenmiştir)
Kategori 4                                    1.200 TL (tükenmiştir)
Kategori 5                                     800 TL
Kategori 6                                     680 TL
Kategori 7                                     590 TL

Taksit seçenekleri:

QNB Finansbank: 9 Taksit
Denizbank: 9 taksit (Sadece Fenerbahçe Bonus Kart sahiplerine 9 taksit, diğer Denizbank kartlarına 4 taksit)
Garanti: 8 taksit
Yapı Kredi: 8 taksit
İş Bankası: 8 taksit
Akbank: 8 taksit
Halkbank: 9 taksit




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »