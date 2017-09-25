Fenerbahçe Doğuş basketbol kombine fiyatları (Satışlar devam ediyor)



Fenerbahçe Doğuş kombine bilet fiyatları

2017-2018 sezonunda’nda oynayacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague maçlarında geçerli olacak kombine kartların satışı devam ediyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Eurobasket 2017 maçları nedeniyle ara verilen kombine kart satışlarına yeniden başlandı.Kombine satış sürecinde çalışma saatleri 10.00-19.00 arasıdır. Satışlar, cumartesi ve pazar günleri de devam edecektir.2017-2018 sezonu kombine kart satışları, her taraftarımızın en fazla bir kombine karta sahip olabileceği şekilde yapılacaktır. Başkası adına kombine alımı yapacak kişiler, kombinenin asıl sahibi olacak kişinin kimlik fotokopisi, cep telefonu numarası ile e-posta ve fatura adresini ibraz etmesi zorunludur.Saha İçi 1. Sıra 22.500 TL (tükenmiştir)Saha İçi 2. Sıra 15.750 TLSaha İçi 3. Sıra 13.500 TLKategori 1 / A 6.750 TL (tükenmiştir)Kategori 1 / B 5.850 TL (tükenmiştir)Kategori 1 / C-T 4.500 TL (tükenmiştir)Kategori 1B (203-204-213-214) 3.200 TL (tükenmiştir)Kategori 2 2.250 TL (tükenmiştir)Kategori 3 1.650 TL (tükenmiştir)Kategori 4 1.200 TL (tükenmiştir)Kategori 5 800 TLKategori 6 680 TLKategori 7 590 TLQNB Finansbank: 9 TaksitDenizbank: 9 taksit (Sadece Fenerbahçe Bonus Kart sahiplerine 9 taksit, diğer Denizbank kartlarına 4 taksit)Garanti: 8 taksitYapı Kredi: 8 taksitİş Bankası: 8 taksitAkbank: 8 taksitHalkbank: 9 taksit