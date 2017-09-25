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Fenerbahçe'den Gebze açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, sahip olduğu değerli arazilerden birisi olan Gebze'de imar çalışmalarının başladığına dair açıklamada bulundu. 

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Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ilerleyen yıllarda tüm sportif tesislerin bir arada toplanması amacıyla satın alınan Gebze arazisiyle ilgili olarak imar çalışmalarının başladığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün sahip olduğu bir çok değerli araziden biri olan ve ileride tüm sportif tesislerimizin bir araya toplanması amacıyla satın alınmış Gebze Arazisi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bahse konu arazi ile ilgili imar çalışmalarına start verilmiş olup, konu ile ilgili bilgilendirmeler ilerleyen dönemde kulüp kanallarımız aracılığıyla kamuoyuna yapılacaktır.




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »