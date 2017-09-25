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Feghouli golü attı, 11'i kaptı

Feghouli, Tudor tarafından her maç biraz daha fazla süre alırken, Bursa deplasmanında attığı golle ilk 11 biletini kaptı.

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Sakatlık nedeniyle sezon başı kampı yapamayan ve fiziksel eksiği bulunan Feghouli, Tudor tarafından her maç biraz daha fazla süre alırken, Bursa deplasmanında attığı golle ilk 11 biletini kaptı.

Hırvat hoca, Cezayirli yıldızın istekli çalışma temposundan ve oyuna girdiği maçlardaki performansından çok memnun. Cumartesi günkü Karabük maçında Feghouli’yi 11’de oynatacağının sinyalini veren Tudor, oyuncusuyla özel olarak ilgileniyor.

Süper Lig’deki ilk şutunda golle buluşan 27 yaşındaki futbolcunun, fiziksel açıdan yüzde yüze ulaştığında neler yapabileceği şimdiden merak konusu oldu.
 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »