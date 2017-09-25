Feghouli golü attı, 11'i kaptı

Sakatlık nedeniyle sezon başı kampı yapamayan ve fiziksel eksiği bulunan, Tudor tarafından her maç biraz daha fazla süre alırken, Bursa deplasmanında attığı golle ilk 11 biletini kaptı.Hırvat hoca, Cezayirli yıldızın istekli çalışma temposundan ve oyuna girdiği maçlardaki performansından çok memnun. Cumartesi günkü Karabük maçında Feghouli’yi 11’de oynatacağının sinyalini veren Tudor, oyuncusuyla özel olarak ilgileniyor.Süper Lig’deki ilk şutunda golle buluşan 27 yaşındaki futbolcunun, fiziksel açıdan yüzde yüze ulaştığında neler yapabileceği şimdiden merak konusu oldu.