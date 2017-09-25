Erman Kunter: "Üç önemli oyuncumuzdan faydalanamadık"

'ın Volkswagen Arena'da'ya 78-57 mağlup olduğu maçın ardındanaçıklamalarda bulundu.Takımdaki eksikliklere değinen Erman Kunter: "Hazırlık süreci iyi geçti fakat bugün burada 2 oyuncumuz sakattı. Bu da bizim için maçta problem oldu. Emir’in de yeni kurallar gereği aldığı faullerden ötürü iki devre oynamasıyla üç önemli oyuncumuzdan faydalanamamış olduk." dedi.'nın kendileri için önemine de değinen Erman Kunter: "Bütün eksiklerimiz görmeye çalışıyoruz ve görüyoruz da. TÜBAD Turnuvası bizim için daha önemli. Tam takım olarak çalışmamız çok önemli. Sakatlığı bulunan oyuncularımızın ciddi bir durumu yok." şeklinde görüşlerini belirtti.