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Erman Kunter: "Üç önemli oyuncumuzdan faydalanamadık"

Galatasaray Odebank baş antrenörü Erman Kunter, farklı kaybedilen Darüşşafaka maçından sonra açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Odebank'ın Volkswagen Arena'da Darüşşafaka'ya 78-57 mağlup olduğu maçın ardından Erman Kunter açıklamalarda bulundu.

Takımdaki eksikliklere değinen Erman Kunter: "Hazırlık süreci iyi geçti fakat bugün burada 2 oyuncumuz sakattı. Bu da bizim için maçta problem oldu. Emir’in de yeni kurallar gereği aldığı faullerden ötürü iki devre oynamasıyla üç önemli oyuncumuzdan faydalanamamış olduk." dedi. 

TÜBAD Turnuvası'nın kendileri için önemine de değinen Erman Kunter: "Bütün eksiklerimiz görmeye çalışıyoruz ve görüyoruz da. TÜBAD Turnuvası bizim için daha önemli. Tam takım olarak çalışmamız çok önemli. Sakatlığı bulunan oyuncularımızın ciddi bir durumu yok." şeklinde görüşlerini belirtti. 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »