Eljif Elmas sabırsız

Ocak ayına kadar sadece U21 maçlarında oynayabilecek olan Eljif Elmas, evrakları yetişmediği için Beşiktaş derbisini kaçırmıştı.17 yaşındaki Makedon oyuncu, cuma günkü Akhisar Belediye ile oynanacak U21 mücadelesinde takımdaki yerini alacak. Elmas, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.