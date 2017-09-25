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DeAndre Daniels, Yeşilgiresun'da

Yeşilgiresun Belediyespor, ABD'li oyuncu DeAndre Daniels ile anlaştı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor’un, ABD’li oyuncu DeAndre Daniels ile anlaştığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirme adına transfer çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

ABD’li oyuncu DeAndre Daniels ile anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, 25 yaşında ve 2,06 boyundaki ABD’li oyuncunun son olarak İtalya Serie A2 ekiplerinden Dinamica Mantova kadrosunda yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İtalyan ekibiyle 35 maça çıkan oyuncunun 13 sayı, 6,6 ribaunt ve 1,1 blok ortalamaları yakaladığına işaret edilerek, "DeAndre Daniels’a ’hoş geldin’ diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »