Bu iddia çok konuşulacak! Neymar - Cavani gerginliğinde sürpriz gelişme!

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'nin golcü oyuncusu, penaltı atışlarını'a bırakması karşılığında kendisine teklif edilen 1 milyon euro'luk bonusu reddetmiş.Lyon'u 2-0 devirdikleri maçta penaltı atışını Neymar'a bırakmayan Cavani, serbest atışlarda da topun başına geçmek istemiş, bu durum ikili arasında gerginliğe neden olmuştu.El Pais'e göre, Cavani'nin sözleşmesinde Ligue 1'i gol kralı olarak bitirmesi halinde 1 milyon euro alacağı yazıyor. PSG Başkanı, penaltı atışlarını Neymar'a bırakması halinde, bu 1 milyon euro'yu ödeyeceğini taahhüt etti fakat Uruguaylı forvet oyuncusu bunu kabul etmedi.PSG yöneticileri, Neymar'ın da kapısını çaldılar. Brezilyalı futbolcudan, penaltı atışlarını Cavani'ye bırakma 'yüce gönüllülüğünde' bulunması istendi fakat Neymar bu öneriyi geri çevirdi., Neymar'ı 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek'dan koparmıştı.Kaynak: Goal.com