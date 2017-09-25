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Böyle atmosfer dünyada yok!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Andreas Beck, “En merak ettiğim konu; rakibin Vodafone Park’taki ateşli atmosferle nasıl başa çıkacağı. Çünkü birçok oyuncu, neyle karşılaşacağını bilmiyor. Beşiktaş’ın bu mücadeledeki en büyük kozu kesinlikle muhteşem seyircisi olacaktır”dedi.

26 Eylül 2017, Salı 06:56

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“Bu maçın bir an önce başlamasını heyecanla bekleyenlerden biriyim. İki farklı oyun tarzına sahip takımların mücadelesine tanıklık edeceğiz. Beşiktaş, topla oynamayı çok seven bir takım. Leipzig de tam tersi sürekli atak oynamayı düşünen ve rakibe pres yapıp, bir an önce gol atmaya odaklanan bir ekip. Oyunun nasıl bir hal alacağını ve sonunda kimin kazanacağını çok merak ediyorum. Kesinlikle çok hızlı ve agresif bir maç olacak. Leipzig, topu sürekli ileriye doğru gönderen ve takım olarak topun önünde yer alan bir anlayışa sahip. Beşiktaş, onların atakları ve presleri esnasında rakibin savunmasında oluşacak boşluklardan faydalanırsa, önemli pozisyonlar yaratabilir.”

‘Hücum yönleri çok güçlü’

“Beşiktaş’ın en önemli kozu, bana göre taraftar. Rakibin, Vodafone Park’taki ateşli atmosferle nasıl başa çıkacağı büyük soru işareti. Çünkü dünyada böyle bir seyirci yok! Konuk takımdan birçok oyuncu da, neyle karşılaşacağını bilmiyor ve yeterli uluslararası tecrübeye de sahip değil. Alman ekibi, gerçek anlamda savunma futbolu oynamayı bilmiyor. Takımın düşüncesi hep atak üzerine. Bu anlayış, kulübün sportif direktörü ve aynı zamanda benim Hoffenheim’dan eski hocam Ralf Rangnick’ten geliyor. Amaçları çok net; topu baskıyla geri kazan ve vakit kaybetmeden gol için rakip kaleye git. Bunun için de gerekli olan hızlı oyunculara da sahipler.”

‘Baskıya karşı çözüm gerek’

“Özellikle dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında Timo Werner geliyor. Çok formda bir oyuncu. Hücumda Werner ve Forsberg, orta alanda ise Naby Keita önderliğinde çok tempolu bir futbol oynuyorlar. Beşiktaş’ın, mutlaka baskıya karşı çözüm üretmesi gerek. Eğer kendi güçlerine odaklanırlarsa, harika taraftarlarının da gücüyle daha önce yaptıkları gibi iyi bir sonuçla sahadan ayrılabilirler. Benim bu maçta favorim elbette Beşiktaş ve bu takımın gücünün, bu gruptan çıkacağına ve taraftarları mutlu edeceğine şüphem yok.”

M.Çağrı Davran




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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