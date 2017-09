Böyle atmosfer dünyada yok!

“Bu maçın bir an önce başlamasını heyecanla bekleyenlerden biriyim. İki farklı oyun tarzına sahip takımların mücadelesine tanıklık edeceğiz. Beşiktaş, topla oynamayı çok seven bir takım. Leipzig de tam tersi sürekli atak oynamayı düşünen ve rakibe pres yapıp, bir an önce gol atmaya odaklanan bir ekip. Oyunun nasıl bir hal alacağını ve sonunda kimin kazanacağını çok merak ediyorum. Kesinlikle çok hızlı ve agresif bir maç olacak. Leipzig, topu sürekli ileriye doğru gönderen ve takım olarak topun önünde yer alan bir anlayışa sahip. Beşiktaş, onların atakları ve presleri esnasında rakibin savunmasında oluşacak boşluklardan faydalanırsa, önemli pozisyonlar yaratabilir.”“Beşiktaş’ın en önemli kozu, bana göre taraftar. Rakibin, Vodafone Park’taki ateşli atmosferle nasıl başa çıkacağı büyük soru işareti. Çünkü dünyada böyle bir seyirci yok! Konuk takımdan birçok oyuncu da, neyle karşılaşacağını bilmiyor ve yeterli uluslararası tecrübeye de sahip değil. Alman ekibi, gerçek anlamda savunma futbolu oynamayı bilmiyor. Takımın düşüncesi hep atak üzerine. Bu anlayış, kulübün sportif direktörü ve aynı zamanda benim Hoffenheim’dan eski hocam Ralf Rangnick’ten geliyor. Amaçları çok net; topu baskıyla geri kazan ve vakit kaybetmeden gol için rakip kaleye git. Bunun için de gerekli olan hızlı oyunculara da sahipler.”“Özellikle dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında Timo Werner geliyor. Çok formda bir oyuncu. Hücumda Werner ve Forsberg, orta alanda ise Naby Keita önderliğinde çok tempolu bir futbol oynuyorlar. Beşiktaş’ın, mutlaka baskıya karşı çözüm üretmesi gerek. Eğer kendi güçlerine odaklanırlarsa, harika taraftarlarının da gücüyle daha önce yaptıkları gibi iyi bir sonuçla sahadan ayrılabilirler. Benim bu maçta favorim elbette Beşiktaş ve bu takımın gücünün, bu gruptan çıkacağına ve taraftarları mutlu edeceğine şüphem yok.”