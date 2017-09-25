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Beşiktaş soyunma odasında neler yaşandı? Tolgay ve Babel...

Beşiktaş'ta, derbi maçının son dakikalarında bir pozisyonda oldukça sinirli bir şekilde tartışan Tolgay Arslan ve Babel arasındaki gerginlik soyunma odasında son buldu. İki yıldız da birbirlerinden özür dileyerek olayı tatlıya bağladı.

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Olayların damgasını vurduğu Fenerbahçe derbisinden puansız ayrılan Beşiktaşlı futbolcuların, soyunma odasına sinirli girip, sakin bir şekilde çıktıkları öğrenildi. Verilmeyen gol ve penaltılar dışında gösterilen kırmızı kartlara isyan eden siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcı antrenörler tarafından sakinleştirildi.

Güneş’in bir hayli üzgün olan oyuncularına hitaben yaptığı konuşmada, “Artık bu maçı konuşmanın bir anlamı yok. Leipzig ve Trabzonspor ile çok kritik maçlar yapacağız. Şimdi öfkelenme zamanı değil, sakin olup, işimize bakmalıyız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada derbinin son dakikalarında bir pozisyonun ardından sert şekilde tartışan Ryan Babel ile Tolgay Arslan’ın soyunma odasında birbirlerinden özür dileyerek olayı tatlıya bağladıkları vurgulandı. Tolgay’ın gereksiz faul yaptığı için Babel’e kızdığı, Hollandalı futbolcunun da buna tepki gösterdiği belirtildi.

Kaynak: Skorer
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22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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