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Beşiktaş, Leipzig maçının hazırlıklarını tek eksikle tamamladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Almanya’nın Leipzig ekibiyle yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Almanya’nın Leipzig ekibiyle yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ve teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı tam olarak geçmeyen Adriano Correia katılmadı. Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe maçında da forma giyemeyen Adriano, salonda çalıştı.

Siyah-beyazlılar, basın mensuplarına açık olan 15 dakikalık bölümde yakalamaca oynadı. Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan ve 3 oyuncusu kırmızı kart gören Beşiktaş’ın antrenmanında, futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

Beşiktaş’ın, basına kapalı bölümde Leipzig karşılaşmasının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi.

AA




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »