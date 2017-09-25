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Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Almanya’nın Leipzig takımıyla evinde karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki son 17 iç saha maçında sadece bir kez mağlup oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda yarın Almanya’nın Leipzig ekibiyle evinde karşılaşacak Beşiktaş, son dönemdeki başarılı iç saha performansıyla dikkati çekiyor.

Geride kalan 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 17 kez konuk eden Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde Belçika temsilcisi Club Brugge’a 3-1 yenilerek yaşadı.

Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 9 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Evindeki 17 maçta 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.

- Olympique Lyon’u yendi, penaltılarda elendi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son olarak Fransa temsilcisi Olympique Lyon’u konuk etti.

İlk karşılaşmada 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Vodafone Park’taki mücadelede uzatma sonunda rakibine 2-1 üstünlük kurunca, tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 geride kalınca üst tura yükselen ekip Olympique Lyon oldu.

Beşiktaş’ın son 17 maçtaki iç saha performansı şöyle:

Maç Organizasyon Sonuç
Olympique Lyon Avrupa Ligi 2-1 (penaltılarla 6-7)
Olympiakos Avrupa Ligi 4-1
Hapoel Beer-Sheva Avrupa Ligi 2-1
Benfica Şampiyonlar Ligi 3-3
Napoli Şampiyonlar Ligi 1-1
Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 1-1
Skenderbeu Avrupa Ligi 2-0
Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi 1-1
Sporting Lizbon Avrupa Ligi 1-1
Club Brugge Avrupa Ligi 1-3
Liverpool Avrupa Ligi 1-0 (penaltılarla 5-4)
Tottenham Avrupa Ligi 1-0
Partizan Avrupa Ligi 2-1
Asteras Avrupa Ligi 1-1
Arsenal Şampiyonlar Ligi ön eleme 0-0
Feyenoord Şampiyonlar Ligi ön eleme 3-1
Tromsö Avrupa Ligi 2-0

- Şenol Güneş ile iç sahada yenilgi yok

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada yenilgi almadı.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda göreve gelen Güneş yönetiminde, geride kalan 2 sezonda Avrupa’da rakiplerini 9 kez konuk etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan 4’ünü kazanırken, 5 maç beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

- Vodafone Park’ta 3 maçlık galibiyet serisi

Beşiktaş, Vodafone Park’ta rakiplerine karşı son 3 maçı kazanmasını bildi.

Geçen sezona Şampiyonlar Ligi’nde başlayan ve Dolmabahçe’deki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, yoluna devam ettiği Avrupa Ligi’nde ise bu stadında üst üste 3 maçı kazandı.

Vodafone Park’ta 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Beşiktaş, Dinamo Kiev ve Napoli maçlarından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu statta ilk yarısını 3-0 geride kapadığı Benfica karşılaşmasını ise 3-3 eşitlikle tamamladı.

Avrupa Ligi’ndeki ilk iç saha maçında Hapoel Beer-Sheva’yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park’taki sonraki karşılaşmalarında Olympiakos’u 4-1 ve Olympique Lyon’u 2-1 yendi.

- İç sahada 99. maç

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 99. iç saha maçını Leipzig ile yapacak.

Bu maçlarda rakiplerine 51 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, 23’ünden beraberlik ve 24’ünden de mağlubiyetle ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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