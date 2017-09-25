Belhanda takıma ısınıyor

Sneijder’in yerine yüksek bir maliyetle transfer edildiği için taraftarın burun kıvırdığı Belhanda, performansıyla yavaş yavaş buzları çözüyor.Henüz ligde 1 gol 2 asistle oynasa da, skoru değiştiren birçok pozisyonun hazırlayıcısı olan Faslı futbolcu, savunmaya yardımıyla da alkış topluyor. Sneijder’den farklı olarak top rakipteyken ikili mücadeleye giren, yere kayıp top kapan Belhanda, artık sorumluluk almaya da başladı ve böyle devam etmesi halinde taraftarın kalbine taht kuracak gibi görünüyor.