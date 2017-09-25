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Baskonia'dan bir Hapoel Jerusalem galibiyeti daha

THY Euroleague ekiplerinden Baskonia, son İsrail Ligi şampiyonu Hapoel Jerusalem'i hazırlık döneminde ikinci kez mağlup etmeyi başardı.

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THY Euroleague ekiplerinden Baskonia, İsrail Ligi'nin son şampiyonu Hapoel Jerusalem'i 97-75 mağlup ederek katıldığı hazırlık turnuvasında şampiyon olmayı başardı. 

Baskonia, hazırlık döneminde daha önce de Hapoel Jerusalem ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini yine mağlup etmeyi başarmıştı. 

Yıllardır oyun kurucu ikilileri ile fark yaratan Baskonia, hazırlık döneminde oynadığı maçlarda da bu durumu destekler bir görüntü içerisindeydi. Nitekim Hapoel Jerusalem karşısında da Marcelinho Huertas 20 sayı, 10 asist ile yıldızlaştı ve turnuvanın en değerli oyuncusu olmayı başardı. 

Baskonia'nın bir diğer guard pozisyonunda oynayan ismi Jayson Granger da yine 13 sayıyla etkili bir performans sergiledi. 

İspanyol ekibinin yeni transferlerinden Janis Timma 16 sayıyla oynarken Fransa ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Vincent Poirier de süre aldığı 20 dakikada 14 sayı, 8 ribauntluk bir katkı sağladı.

Hapoel Jerusalem'de ise en skorer isim ligimizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymiş olan Curtis Jerrells oldu. 18 sayıyla Jerrells'ın en skorer oyuncu olduğu Hapoel Jerusalem'de geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Austin Daye de 14 sayıyla oynadı. 

 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

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    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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