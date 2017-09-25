Baskonia'dan bir Hapoel Jerusalem galibiyeti daha

THY Euroleague ekiplerinden, İsrail Ligi'nin son şampiyonu'i 97-75 mağlup ederek katıldığı hazırlık turnuvasında şampiyon olmayı başardı.Baskonia, hazırlık döneminde daha önce de Hapoel Jerusalem ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini yine mağlup etmeyi başarmıştı.Yıllardır oyun kurucu ikilileri ile fark yaratan Baskonia, hazırlık döneminde oynadığı maçlarda da bu durumu destekler bir görüntü içerisindeydi. Nitekim Hapoel Jerusalem karşısında da20 sayı, 10 asist ile yıldızlaştı ve turnuvanın en değerli oyuncusu olmayı başardı.Baskonia'nın bir diğer guard pozisyonunda oynayan ismida yine 13 sayıyla etkili bir performans sergiledi.İspanyol ekibinin yeni transferlerinden16 sayıyla oynarken Fransa ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edende süre aldığı 20 dakikada 14 sayı, 8 ribauntluk bir katkı sağladı.Hapoel Jerusalem'de ise en skorer isim ligimizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymiş olanoldu. 18 sayıyla Jerrells'ın en skorer oyuncu olduğu Hapoel Jerusalem'de geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyende 14 sayıyla oynadı.