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Başakşehir- Braga maçına Sloven hakem!

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in Braga ile oynayacağı maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.

25 Eylül 2017, Pazartesi 14:57

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UEFA Avrupa Ligi mücadele eden Medipol Başakşehir'in, C Grubu'nda Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.

Portekiz'in Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga'da saat 22.05'te başlayacak maçta, Matej Jug'un yardımılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Tomislav Pospeh'in dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mitja Zganec ve Dejan Balazic.

İSTANBUL-(DHA)




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6 Medipol Başakşehir 6 10
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8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
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15 Demir Grup Sivasspor 6 6
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