Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-1

TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Balıkesirspor Baltok, evinde zirve yarışındaki Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. İki takım da gollerini penaltıdan atarken Balıkesirspor'un golü 76. dakikada Nizamettin'den, Çaykur Rizespor'un golü 90. dakikada Samu'dan geldi.Bu sonuçla Balıkesirspor 9 puana ulaştı. Puanını 13'e çıkaran Rize temsilcisi liderliği geri alma şansını kaçırdı.7. dakikada Çaykur Rizespor atağında Oğulcan'ın sağ çaprazdan çok sert şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.14. dakikada konuk ekipten Milosevic'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.20. dakikada Balıkesirspor'dan Mehmet Boztepe'nin uygun durumdaki kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.22. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Cüneyt'in ceza yayı üzerinde kaptırdığı topa sahip olan Oğulcan, kaleci Vukovic ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya atarak takımını mutlak bir golden etti.26. dakikada ev sahibi ekip atağında Burak'ın sol kanattan yerden ortasında müsait durumdaki Nizamettin çerçeveyi tutturamadı.29. dakikada Çaykur Rizesporlu Petrucci'nin 35 metreden sert şutunda kaleci Vukovic yatarak köşeye giden topa sahip oldu.31. dakikada Bülent'in ortasına iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.35. dakikada Hakem Serkan Çınar'a çarpan topu önünde bulan Balıkesirsporlu Cüneyt'in uzak mesafeden şutunda kaleci Gökhan topu 90'dan kornere tokatladı. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.Dk: 45 Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.58. dakikada Mehmet Uslu'nun sol kanattan ortasını Oğulcan kötü bir kafa vuruşuyla boş kale yerine auta attı.59. dakikada Balıkesirspor Burak Çalık ile müsait bir pozisyondan yararlanamadı.62. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası içinden sert şutunu Vukovic kornere çeldi.74. dakikada Rizespo ceza sahasında Orhan'ın müdahalesiyle yerde kalan Burak Çalık'ın pozisyonunu Hakem Serkan Çınar penaltı ile cezalandırdı. 76. dakikada atışı kullanan Nizamettin topu filelerle buluşturdu: 1-0.89. dakikada Hakem Serkan Çınar, bu kez Oğuz'un Balıkesir ceza sahasında Halil İbrahim'e yaptığı müdahalede penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada Samu, penaltıyı gole çevirdi: 1-1.: Balıkesir Atatürk: Serkan Çınar (xx), Kerem Ersoy (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)Vukovic (xxx) - Okan (xx), Oğuz (xx), Glumac (xx), Bülent (xx), Cüneyt (x) (Dk. 68 Cumali x), Nizamettin (xx) (Dk. 86 Aissati), Mehmet Boztepe (x) (Dk. 61 Sedat x), Foxi (xx), Burak (xxx), Otoo (xx): Gökhan (xxx) - Orhan (x) (Dk. 83 Halil İbrahim), Milosevic (xx), Saadane (xx), Özgür Çek (x) (Dk. 84 Lincoln), Petrucci (xxx), Robin Yalçın (xx), Oğulcan (xxx), Recep (x) (Dk. 74 Süleyman x), Mehmet Uslu (xx), Samu (xxx): Dk. 76 (Pen) Nizamettin (Balıkesirspor), Dk. 90 Samu (Çaykur Rizespor)Cüneyt, Cumali (Balıkesirspor), Robin Yalçın, Samu, Oğulcan (Çaykur Rizespor)