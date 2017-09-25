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Aykut Kocaman o söze açıklık getirdi!

Gazeteci Atilla Gökçe Lig Radyo'da yayınlanan Spor Hayattır programında Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı sonrası düşündüğü ancak söylemediği kelimeyi açıkladı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Aykut Kocaman'ın basın toplantısında siyah-beyazlı takımla ilgili söylediği sözler oldukça tartışılmıştı. 

Kocaman "Beşiktaş, son iki yılın şampiyonu. Bir hava yakalamamız gerekiyordu, bunu başardık. Beşiktaş'ın özgüveni hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla çok yüksekti. Aslında özgüven ve de bir başka kelime daha var ama onu söylemeyeyim şimdi." ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Atilla Gökçe Lig Radyo'da yayınlanan Spor Hayattır Programı'nda Aykut Kocaman'ın "söylemeyeyim" dediği kelimeyi açıkladı.

Gökçe, Aykut Kocaman ile arasında geçen telefon görüşmesini anlattı.

"Ben Aykut Kocaman'ı kutlamak için aradım. Kocaman doğrudan konuya girdi. Özgüven yerine "kibir" sözcüğünü kullanacakmış ama Beşiktaş'a saygı gösterdiği için kullanmamış. Şenol Hocaya saygı duyduğunu. Fevri ve gergin gördüğünü söyledi. Şenol hoca için keşke işine konsantre olsaydı da dedi.




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4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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