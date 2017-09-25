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Atiker Konyaspor-Vitoria SC maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

Atiker Konyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı ile yapacağı müsabakayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor'un, I Grubu'nda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı ile yapacağı müsabakayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 28 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek. Dördüncü hakemliğiniGoce Petreski'in yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Dimitar Meckarovski ve Dejan Jakimovski olacak.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »