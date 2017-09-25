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Arsenal-West Bromwich maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Arsenal kendi sahasında West Bromwich'i 2-0'lık skorla yendi.

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Edip Adanır / Emirates

Bu akşam Emirates'te Gareth Barry 633 premier lig maçına çıkmış oldu. 633 maçın 261'ini kazanmış, bu rakam west Brom'un 158 kazandığı maçtan daha fazla. İlk maçı Aston Villa formasıyla at Sheffield  Wednesday 1998 senesinde.

Maç Lacazette'nin vuruşuyla başladı. Arsenal korneri sol ttaraftanXhaka kullandı netice yok.

Dawson, Sanchez'i düşürdü, Sanchez kullandı serbest vuruşu, uzak direğin yanından auta gitti top.

8'nci dakikada Rodriguez ceza sahasına girdi, Mustafi tarafından düşürüldü, hakem Boby Medley devam dedi.

Bence yüzde yüz penaltıydı. Direkten dönen topa Livermore vurdu netice alamadı west Brom.

Bir dakika sonra Belleri'nin ortasına Ramsey kafayı vurdu top direğin üzerinden auta gitti.

Arsenal serbest vuruş kullanıyor dakika 19 Sanchez kullandı kaleci kurtardı direkten dönen topa Lacazette vurdu.

ve Arsenal 1-0 önde.25'nci dakika Ramsey ortaladı Sanchez istediği gibi vuramadı.

33'ncü dakika Arsenal sol taraftan korner kullanıyor.Lacazette Bary tarafındn düşürüldü

Sanchez sert vurdu top direğin yanından auta gitti.

Mesut ve Wilshere yedek. 38'nci dakikada Krychowiak ortaladı, Rodrigez sert vurdu filelere giden topu Monreal uzaklaştırdı. 43'ncü dakikada Dawson düşürüldü eski arsenalli Gibbs kullanıyor serbest vuruşu defans kornerle önledi.Gibbs korneri kullandı, Cech inanılmaz bir refleksle topu kornere attı.

İlk yarı sonucu Arsenal 1 West Brom 0 Arsenal. İlk yarıda bu sonuçla soyunma odasına gittiyse Cech'in önemli kurtarışlArına dua etmesi lazım.


İlk yarıda penaltısı verilmeyen uzun toplarla hocaları Tony Pulis çalıştırdığı her takıma duran topların yarı gol olduğunu vurgular.

Arsenal golü buldu ancak Petr Chech kalesinde devleşti Monreal kaleye giden topu son anda önledi.Arsenalin ikinci golü bulması şart ikinci yarıda.

West Brom  Arsenal'i durdurup gol atmak için ter dökeceğinden eminim.

Arsenal'e rahat vermeyip uzun toplarla ve duran toplarla gol arayacak.

Costa işi bitti acaba Griezmann hangi takımda oynayacak gelecek sezonda  sizce ?

Lacazette altı pastan golü yapamadı.51'nci dakikada.Mesut ve Wilshere yedek ya bu akşam hemen dedikodu yayılır.

56'ncı dakikada Elneny düşürüldü sol taraftan vuruşu Sanchez kullandı defans çabuk davrandı.

65'nci dakikada Arsenal korner kullandı Nyom Ramsey'yi ceza sahası içinde düşürdü .

Penaltıyı Lacazette kullanıyor, harika bir vuruş Kaleci Foster kımıldayamadı. dakika 67 Arsenal 2 WBA 0.

Arsenal 70'nci dakikada Lacazette ile üçüncü gole çok yaklaştı.

Son 15 dakika Mesut ve Giroud ısınıyor.

Arsenal soldan korner kullanıyor, bir korner daha Lacazetta yerini Giroud'a bıraktı. Sanchez yerini Mesut'a bıraktı.

ARSENAL KÖTÜ BAŞLADIĞI MAÇI lACAZETTANIN 2 GOLÜYLE KAZANDI.

Maç kadroları

Arsenal: Cech; Mustafi, Koscielny, Monreal; Bellerin, Elneny, Xhaka, Kolasinac; Ramsey, Sanchez; Lacazette.

Yedekler: Mertesacker, Wilshere, Mesut Özil, Giroud, Ospina, Walcott, Maitland-Niles

West Brom: Foster; Dawson, Hegazy, Evans, Nyom; Krychowiak, Barry, Gibbs; Livermore, Rodriguez; Robson-Kanu.

Yedekler: Yacob, Morrison, Rondon, Phillips, Brunt, Myhill, Mclean

Hakem: Robert Madley


 




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    2- 0
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  • Gençlerbirliği
    1- 0
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    2- 1
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24 Eylül 2017 Pazar

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    2- 3
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  • K. Karabük
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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