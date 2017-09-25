Arkadiusz Milik sahalardan yine uzak kalacak

Napoli’nin hafta sonu Spal ile deplasmanda yaptığı Serie A mücadelesinde sakatlanan golcü futbolcu, Roma’daki bir klinikte operasyon geçirdi.Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun, sağ dizinden başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.İtalyan spor basınına yansıyan haberlerde, Milik’in iyileşme sürecinin geçen yılki gibi olacağı ve yeşil sahalara dönüşünün şubat ayını bulacağı ifade edildi.Napoli’nin golcüsü geçen yıl da şanssız bir sakatlık geçirmişti. FIFA 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Polonya-Danimarka maçında sol diz çapraz bağlarından sakatlanan Milik, Ekim 2016’da operasyon geçirmiş ve 15 Şubat’ta takımının Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile yaptığı maça kadar sahalardan uzak kalmıştı.