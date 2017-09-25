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Arkadiusz Milik’e bir şok daha

İtalya’da sezona harika başlayan ve ilk 6 haftada tüm maçlarını kazanan Napoli’nin golcüsü Arkadiusz Milik yine sakatlandı.

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İtalya’da sezona harika başlayan ve ilk 6 haftada tüm maçlarını kazanan Napoli’nin golcüsü Arkadiusz Milik yine sakatlandı.

Geçen seneni ekim ayında sol diz çapraz yan bağları kopan Milik’in bu kez de, geçen hafta ligde Spal’ı 3-2 yendikleri maçta sağ diz yan bağları koptu. 23 yaşındaki forvetin daha önce olduğu gibi yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun ameliyatı ise dün başarıyla gerçekleşti. 




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »