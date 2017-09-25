Arkadiusz Milik’e bir şok daha

İtalya’da sezona harika başlayan ve ilk 6 haftada tüm maçlarını kazanan Napoli’nin golcüsü Arkadiusz Milik yine sakatlandı.Geçen seneni ekim ayında sol diz çapraz yan bağları kopan Milik’in bu kez de, geçen hafta ligde Spal’ı 3-2 yendikleri maçta sağ diz yan bağları koptu. 23 yaşındaki forvetin daha önce olduğu gibi yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun ameliyatı ise dün başarıyla gerçekleşti.