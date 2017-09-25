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Arda Turan'ın yalnızlığı kısa sürdü!

Aslıhan Doğan'dan ayrılan Arda Turan gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Sosyal medyayı sallayan haberin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'da top koşturan Arda Turan, Özge Ulusoy ile görüntülendi.

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Arda Turan bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Aslıhan Doğan'dan ayrıldı. Ünlü futbolcu ayrılığı Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile duyurdu. Sosyal medyayı sallayan haberin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Barcelona'da top koşturan 30 yaşındaki Arda Turan gönlünü 35 yaşındaki Özge Ulusoy'a kaptırdı.

İkili önceki akşam arkada grubuyla gittikleri gece kulübünde birlikte eğlendi ve gecenin sonuna mekandan el ele ayrıldı. 

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı ile olan 6 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda ani bir kararla bitirmişti.
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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »