Arda Turan'ın yalnızlığı kısa sürdü!

İlişkili Haber

Arda Turan, ayrıldığını resmen duyurdu!

bir süredir birlikte olduğu sevgilisi'dan ayrıldı. Ünlü futbolcu ayrılığı Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile duyurdu. Sosyal medyayı sallayan haberin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Barcelona'da top koşturan 30 yaşındaki Arda Turan gönlünü 35 yaşındaki'a kaptırdı.İkili önceki akşam arkada grubuyla gittikleri gece kulübünde birlikte eğlendi ve gecenin sonuna mekandan el ele ayrıldı.Özge Ulusoy, Hacı Sabancı ile olan 6 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda ani bir kararla bitirmişti.