Arda Turan, ayrıldığını resmen duyurdu!

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Milli futbolcuile ilişkilerine nokta koyduklarını sosyal medya üzerinden resmen açıkladı.Turan, paylaşımında Aslıhan Doğan ile birlikte çekilen fotoğraflarına yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:"Aslıhan Doğan ile ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim."