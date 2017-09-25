Ana Dabovic sağlık kontrolünden geçti

Göztepe Medical Park Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan Dabovic, ardından solunum ve efor testinden geçti. Daha sonra da göz, kulak burun, boğaz ve genel cerrahi muayenelerinden geçen Sırp oyunucunun sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.