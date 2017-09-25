AIBA’da Wu görevinin başında kaldı

İsviçre Lozan Yerel Mahkemesi, Dünya Boks Birliği (AIBA) Başkanı Ching-Kuo Wu’nun görevinin başında olduğuna hükmederek, bir grup muhalifin başvurusunu reddetti.AIBA’dan yapılan yazılı açıklamada, kendilerine AIBA Geçici Yönetim Komitesi (IMC) adı veren grubun, dünya boksunun yönetimini ele geçirme girişimine ilişkin mahkemenin bugün karar verdiği belirtildi."Mahkeme IMC’nin tüm taleplerini reddetti ve temmuz ayında kendilerinden gelen talepleri geçersiz saydı." ifadesine yer verilen açıklamada, mahkemenin, AIBA Başkanı Wu ve İcra Direktörü William Louis-Marie’nin görevinin başında olduğuna hükmettiği kaydedildi.Başkan Wu, mahkeme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, IMC’nin meşruiyetini asla kabul etmediklerini, mahkemenin kararıyla da bunun tescillendiğini vurguladı.Öte yandan Wu, kasımda Dubai’de yapılması planlanan AIBA Olağanüstü Kongresi’nin iptal edildiğini, konuya ilişkin yakında açıklama yapacağını ifade etti.Temmuz ayı sonunda Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen AIBA Yönetim Kurulu toplantısında, başını Terry Smith ve Pat Fiacco’nun çektiği bazı üyeler, Wu’nun görevini bırakmasını istemişti. Wu ise yönetim kurulunda yapılan oylamaların AIBA tüzüğüne göre geçersiz olduğunu belirtmişti.IMC’ye mensup muhalifler, konuyu temmuzda İsviçre Lozan Mahkemesine taşımış ve başkan Wu’nun derhal görevden el çekmesini, Lozan’daki dünya boksunun merkezinin kendi yönetimlerine verilmesini talep etmişti.