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Ahmet Hakan: Biliyorsunuz değil mi Mahmut Uslu'nun tıynetini!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi tartışmaları sürerken, maç sonu Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklamalar hem çok konuşulmuş hem de tepki almıştı. Tartışmaya Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da katıldı.

25 Eylül 2017, Pazartesi 11:20

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Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, Siyah Beyazlılar maç sonu hakem Ali Palabıyık'a verdiği kararlardan ötürü büyük tepki göstermişlerdi. 

Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin de, Palabıyık'a tepki gösteren oyunculardan biriydi.Fenerbahçe asbaşkanı Mahmut Uslu da maç sonu yaptığı açıklamada "Caner Erkin'e biz çok sahip çıktık. Özel hayatını zaten biliyorsunuz" sözlerini sarf etmişti. 

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da Mahmut Uslu'nun bu sözlerine bugünkü köşe yazısında tepki gösterdi ve şunları yazdı: 

Biliyorsunuz değil mi Mahmut Uslu'nun tıynetini
Caner Erkin Fenerbahçe’deyken...
Caner’in özel hayatıyla ilgili tek laf etmez, Caner’i korumaya alır.
Caner Erkin Fenerbahçe’ye karşı oynarken...
“Biliyorsunuz değil mi Caner Erkin’in özel hayatını” diye laf sokar.
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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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