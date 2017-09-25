Ahmet Hakan: Biliyorsunuz değil mi Mahmut Uslu'nun tıynetini!

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MHK Ali Palabıyık için kararını verdi!

'de 6. hafta mücadelesinde'nda'ı 2-1 mağlup ederken,maç sonu hakem'a verdiği kararlardan ötürü büyük tepki göstermişlerdi.Beşiktaşlı oyuncude, Palabıyık'a tepki gösteren oyunculardan biriydi.Fenerbahçe asbaşkanı Mahmut Uslu da maç sonu yaptığı açıklamada "Caner Erkin'e biz çok sahip çıktık. Özel hayatını zaten biliyorsunuz" sözlerini sarf etmişti.Hürriyet Gazetesi yazarıda Mahmut Uslu'nun bu sözlerine bugünkü köşe yazısında tepki gösterdi ve şunları yazdı:Caner Erkin Fenerbahçe’deyken...Caner’in özel hayatıyla ilgili tek laf etmez, Caner’i korumaya alır.Caner Erkin Fenerbahçe’ye karşı oynarken...“Biliyorsunuz değil mi Caner Erkin’in özel hayatını” diye laf sokar.