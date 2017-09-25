Adil Gevrek: Deplasmanda 4 golle 3 puan çok önemli

Başkan Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig’de 4 hafta sonra galip geldiklerini hatırlatarak "Kardemir Karabükspor müsabakasında çok iyi oynadık. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Takımın durumu şu anda çok iyi. Deplasmanda 4 atarak 3 puan almak çok önemli." diye konuştu.Ligin 7. haftasında konuk edecekleri Atiker Konyaspor ile yapacakları maça değinen Gevrek, "Artık Atiker Konyaspor maçını düşünüyoruz. Taraftarımızın önünde 3 puanı alarak galibiyet serisi başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı. Sarı-siyahlı kulübün başkanı, Ertuğrul Sağlam’dan boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmaları yürüttüklerini aktararak, "Teknik direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. Takımımız için en doğru isimle anlaşmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.Galibiyetle başladığı Süper Lig’de arka arkaya 4 maçta sadece 1 puan alan Evkur Yeni Malatyaspor, 6. haftada Kardemir Karabükspor’u 4-2 yenerek kötü gidişe "dur" dedi.Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Türkiye’nin en üst seviye futbol ligine Osmanlıspor’u 3-1 yenerek başlayan sarı-siyahlı ekip, sonrasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada iç sahada Antalyaspor’u ağırlayan Yeni Malatyaspor, 1-1 biten müsabakada son dakikalarda gelen golle 1 puan aldı. Ligin 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Malatya ekibi, bu kez son dakika golüyle 3-2 yenildi.Kasımpaşa müsabakasından sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifa etmesiyle sarsılan Evkur Yeni Malatyaspor, 5. haftada Yeni Malatya Stadı’ndaki ilk maçta Bursaspor’u ağırladı. Sarı-siyahlılar, rakibine 4-2 kaybetti.İyi başladığı ligde sıkıntılı günler geçiren Malatya temsilcisi, altyapı antrenörlerinden Hakan Çalışkan yönetiminde çıktığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasını 4-2 kazanarak adeta nefes aldı.Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Khalid Boutaib, 6 maçta attığı 5 golle dikkati çekti.Fransa’nın Strasbourg takımından transfer edilen Faslı milli futbolcu, forma giydiği 6 maçın 4’ünde ağları havalandırdı.İlk haftadaki Osmanlıspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Boutaib, 3. haftada 1-1 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında takımının tek golünü atarak 1 puanı getiren isim oldu.Boutaib’in tek gol attığı Bursaspor maçında ise Evkur Yeni Malatyaspor puan alamadı.Golcü futbolcu, Kardemir Karabükspor maçında da 1 kez ağları havalandırdı.Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 6 maçta golcü görüntüsünün yanı sıra kalesini gole kapatamamasıyla da dikkati çekiyor.Ligde yaptığı 6 maçın 5’inde en az 1 kez rakip fileleri havalandıran sarı-siyahlı ekip, toplamda 12 kez gol sevinci yaşadı. Osmanlıspor’a 3, Antalyaspor’a 1, Kasımpaşa ve Bursaspor’a ikişer, Kardemir Karabükspor’a 4 gol atan Malatya temsilcisi, sadece Demir Grup Sivasspor mücadelesinde suskun kaldı. Sarı-siyahlı takım, yaptığı 6 lig maçında toplam 13 gol yedi. Malatyaekibi, Osmanlıspor ve Antalyaspor müsabakalarında birer, Demir Grup Sivasspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında ikişer, Kasımpaşa mücadelesinde 3, Bursaspor maçında da kalesinde 4 gol gördü.