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Adil Gevrek: Deplasmanda 4 golle 3 puan çok önemli

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda elde ettikleri galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

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Başkan Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig’de 4 hafta sonra galip geldiklerini hatırlatarak "Kardemir Karabükspor müsabakasında çok iyi oynadık. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Takımın durumu şu anda çok iyi. Deplasmanda 4 atarak 3 puan almak çok önemli." diye konuştu.

Ligin 7. haftasında konuk edecekleri Atiker Konyaspor ile yapacakları maça değinen Gevrek, "Artık Atiker Konyaspor maçını düşünüyoruz. Taraftarımızın önünde 3 puanı alarak galibiyet serisi başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı. Sarı-siyahlı kulübün başkanı, Ertuğrul Sağlam’dan boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmaları yürüttüklerini aktararak, "Teknik direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. Takımımız için en doğru isimle anlaşmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

4 maç sonra gelen galibiyet

Galibiyetle başladığı Süper Lig’de arka arkaya 4 maçta sadece 1 puan alan Evkur Yeni Malatyaspor, 6. haftada Kardemir Karabükspor’u 4-2 yenerek kötü gidişe "dur" dedi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Türkiye’nin en üst seviye futbol ligine Osmanlıspor’u 3-1 yenerek başlayan sarı-siyahlı ekip, sonrasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada iç sahada Antalyaspor’u ağırlayan Yeni Malatyaspor, 1-1 biten müsabakada son dakikalarda gelen golle 1 puan aldı. Ligin 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Malatya ekibi, bu kez son dakika golüyle 3-2 yenildi.

Kasımpaşa müsabakasından sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifa etmesiyle sarsılan Evkur Yeni Malatyaspor, 5. haftada Yeni Malatya Stadı’ndaki ilk maçta Bursaspor’u ağırladı. Sarı-siyahlılar, rakibine 4-2 kaybetti.

İyi başladığı ligde sıkıntılı günler geçiren Malatya temsilcisi, altyapı antrenörlerinden Hakan Çalışkan yönetiminde çıktığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasını 4-2 kazanarak adeta nefes aldı.

Boutaib’in performansı göz dolduruyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Khalid Boutaib, 6 maçta attığı 5 golle dikkati çekti.

Fransa’nın Strasbourg takımından transfer edilen Faslı milli futbolcu, forma giydiği 6 maçın 4’ünde ağları havalandırdı.

İlk haftadaki Osmanlıspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Boutaib, 3. haftada 1-1 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında takımının tek golünü atarak 1 puanı getiren isim oldu.

Boutaib’in tek gol attığı Bursaspor maçında ise Evkur Yeni Malatyaspor puan alamadı.

Golcü futbolcu, Kardemir Karabükspor maçında da 1 kez ağları havalandırdı.

Hem atıyor hem yiyor

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 6 maçta golcü görüntüsünün yanı sıra kalesini gole kapatamamasıyla da dikkati çekiyor.

Ligde yaptığı 6 maçın 5’inde en az 1 kez rakip fileleri havalandıran sarı-siyahlı ekip, toplamda 12 kez gol sevinci yaşadı. Osmanlıspor’a 3, Antalyaspor’a 1, Kasımpaşa ve Bursaspor’a ikişer, Kardemir Karabükspor’a 4 gol atan Malatya temsilcisi, sadece Demir Grup Sivasspor mücadelesinde suskun kaldı. Sarı-siyahlı takım, yaptığı 6 lig maçında toplam 13 gol yedi. Malatya
ekibi, Osmanlıspor ve Antalyaspor müsabakalarında birer, Demir Grup Sivasspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında ikişer, Kasımpaşa mücadelesinde 3, Bursaspor maçında da kalesinde 4 gol gördü.

AA




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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