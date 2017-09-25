Aboubakar-Falcao kapışıyor

’ın yer aldığı gruptaki diğer mücadelede Fransız temsilcisi, sahasında Porto ile karşı karşıya gelecek. Saat’te başlayacak mücadele,’ten canlı olarak ekranlara gelecek.Ev sahibinde gözler formda olan’da, konuk ekipte ise cezası sona eren Beşiktaş’ın eski golcüsü’da olacak. Bu mücadele öncesi Porto’da eksik bulunmazken,’da kaleciile’nın sakatlıkları devam ediyor.