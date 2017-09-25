2017-18 7DAYS EuroCup heyecanı yaklaşıyor!





Rusya'dan Kanarya Adaları'na kadar uzanan geniş bir yelpazedeki mücadeleyi sunan 7DAYS EuroCup'ın yeni sezonu yaklaşıyor. Takımlar Ekim ayının ikinci haftasında başlayacak turnuvada yarışmaya hazırlanıyorlar.12 ülkeden 24 takımın yer alacağı 2017-18 7DAYS EuroCup'ta zorlu mücadele; iki grup aşaması, üç play-off serisi sonucunda Nisan ayında zafere ulaşacak şampiyon belli olana kadar sürecek.Yeni sezonda EuroCup'ta mücadele edecek takımlar: Cedevita Zagreb, Partizan NIS Belgrade, Buducnost VOLI Podgorica, Levallois Metropolitans, ASVEL Lyon Villeurbanne, Limoges CSP, ratiopharm Ulm, FC Bayern Munich, ALBA Berlin, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Dolomiti Energia Trento, Grissin Bon Reggio Emilia, Fiat Turin, Lietkabelis Panevezys, Lietuvos Rytas Vilnius, Zenit St Petersburg, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Unics Kazan, Herbalife Gran Canaria Las Palmas, MoraBanc Andorra, RETAbet Bilbao Basket, Darussafaka Istanbul, Galatasaray Odeabank İstanbul ve Tofaş Bursa.10 Ekim Salı günü EuroCup'ta mücadele Ulm'un, Tofaş'ı konuk etmesiyle başlayacak. Bir sonraki gece ise basketbolun başkentleri Zagreb, Paris, Podgorica, İstanbul, Berlin ve Vilnius diğer takımların mücadelelerine ev sahipliği yapacaklar.EuroCup'ın kalitesini ve etki alanını arttırmak adına partnerleri IMG ve Euroleague Basketball ile arasındaki anlaşma ve yapılan çalışmalar 2017-18 ile çok daha iyi bir EuroCup sezonunu garanti ediyor.Her zaman olduğu gibi EuroCup amansız mücadelesinden galip ayrılan taraf 2018-19 Euroleague sezonunda yer alma biletini kapacak. Yeni bir Eurocup şampiyonunu yeni bir Euroleague takımına dönüştürecek heyecan verici yolculuk yakında başlıyor. Bu yüzden heyecana, eğlenceye ve üzüntüye hazır olun!