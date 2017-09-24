Yedi sene sonra ilk





Sarı- Kırmızılı takım bu sezonki 6. maçında 5. galibiyetini alırken, puanını 16’ya yükseltti. Cim Bom, 2009- 2010 sezonunda Rijkaard'lı dönemden sonraki en iyi lig başlangıcını yaptı. Galatasaray o sezon çıktığı 6 maçın hepsini kazanmış ancak ligi kötü bir şekilde tamamlamıştı.Galatasaray Süper Lig’deki son 6 deplasman karşılaşmasında da yenilmedi. Sarı-Kırmızılı takım bu periyotta 5 galibiyet alırken, sadece 1 kez beraberlikle yetindi. Bu seri aynı zamanda İgor Tudor döneminin en uzun yenilmezlik serisi oldu.Süper Lig’de geçen sezonun son 4 maçını kaybetmeyen Aslan, seriyi sürdürüyor... Cim Bom bu sezon da 6 haftalık periyotta yenilgi yüzü görmezken, seriyi toplamda 10 maça çıkarttı. Öte yandan Galatasaray, bu sezon ilk kez duran top dışında akan oyunda kalesinde gol gördü.