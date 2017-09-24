ÖZET - Bursaspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2

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Süper Lig’de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, 6. hafta maçında Bursaspor'a karşı bunu devam ettirdi.Kazanma serisine Antalya’da ara veren Sarı-Kırmızılılar, geçen haftaki Kasımpaşa galibiyetinin ardından Bursa'da da 3 puanı cebine koyarak yeni bir seriye başladı.Delarge'ın golüyle geri düşen Aslan, hocası Tudor'un hamleleri sonrası Yeşil-Beyazlı rakibini Feghouli ve Tolga'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.Böylece puanını 16'ya yükselten Cim Bom, liderlik koltuğundaki yerini korudu.Mücadelenin 5. dakikasında Bursaspor ole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Dzon Delarge, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Bogdan Stancu etkisiz bir vuruş yaparak net pozisyonu kaçırdı.Dakika 11'de ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda, iki rakibini şık çalımlarla geçti ve vuruşunu yaptı ama savunmaya çarpan topu kaleci Harun, Rodrigues'ten önce kontrol etti.Müsabakanın 13. dakikasında ceza alanında topla buluşan Bafetimbi Gomis kendisine şut pozisyonu yaratıp vuruşunu yaptı ama kaleci Harun topu kornere çeldi.Karşılaşmanın 14. dakikasında hızlı gelişen atakta Bursaspor, Delarge ile öne geçti: 1-0. Mariano'dan sıyrılan Ekoko ortasını açtı. Fernando'dan seken topu Delarge arka direkte filelere yolladı.Maçın 23. dakikasında sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Stancu vuruşunu yaptı, Muslera muhteşem bir refleksle kalesini gole kapattı.Dakika 34'te Latovlevici'nin isabetli ortasında Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunu kaleci Harun son anda kornere çeldi.Karşılaşmanın 36. dakikasında Mariano'nun sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Gomis'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.Bursaspor kalesini abluka altına alan Galatasaray'da 40. dakikada Belhanda'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye sert vurdu, top savunmadan döndü. Devam eden atakta Latovlevici'nin sol taraftan ortasıyla topla buluşan Rodrigues vuruşunu yaptı, top savunmada Titi'ye çarpıp dışarı çıktı.Mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümü Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.Dakika 60'ta sol kanattan gelişen ataktan gelen topa Maicon'un kafasını Harun çeldi. Serdar'ın çevirdiği topu son anda çizgi üzerinde Harun yine kurtardı ve kalesinde devleşti! Hemen ardından bir pozisyon daha yakalayan Galatasaray'da Rodrigues'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, 64. dakikada bekler Mariano ve Latovlevici'yi çıkarıp Feghouli ve Yasin'i sahaya sürdü.Galatasaray, 74. dakikada Feghouli ile skoru eşitledi. Sol taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu kaleci Harun yumrukladı. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Feghouli sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak maça denge getirdi: 1-1.Galatasaray, 81. dakikada Tolga Ciğerci ile öne geçmeyi başardı: 1-2. Sağ kanattan Yasin'in ortasını Titi uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Tolga plase bir vuruşla takımını üstünlüğe taşıdı. Bu sezonki 5. golünü atan Tolga bu maçta da sahne aldı.Kalan dakikalarda Bursaspor'un ataklarını savuşturan Cim Bom, haftayı 2-1'lik galibiyetle tamamladı.*****