Eray Balcı'nın İzmir at yarış tahminleri

24 Eylül Pazartesi. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.1.AYAK: Aylardır birinciliğe hasret isimlerin bir arada start alacakları Y-1 Aprantilerine mahsus koşuda beş aylık aradan sonra üç yarış gören ve bu gibi mesafelere çok yatkın bir isim Arashan ile anneden kardeş olan AKIN AKIN son koşusunda çok sert rakiplere çarpılan CELALİYE daha önce elde ettiği üç birincilikle bu anlamda grubun başını çeken SOĞUK ÇERMİK ve son birinciliğini kazandığı pist ve mesafeyi bulan KRONOS arasındaki mücadele birinciyi belirler.2.AYAK: Henüz ikinci yarış deneyiminde Kv-7 koşuyu tercihleyince adeta yokları oynayan BAKUR için doğru hedefin öncelikle kendisi gibi maiden rakipler yanında start alıp, önce koşmayı sonra da kazanmayı öğrenmenin en doğru tercih olacağı düşüncesindeyim. Bugün kendisi gibi yarış kazanma başarısı gösterememiş rakipleri bulduğu koşuda favorimdir. Grubun en tecrübelilerinden biri olan Uçanbey temsilcisi UCANAHMET Kaizbert torunu DERİN DİDEM ve her yarış geçilecek rakipler bulan CANÖZGÜ favoriye rakip gördüğüm taylardır.3.AYAK: Baştan sona kadar yükünü çektiği koşuyu son metrelerde Kacey ve Pedaliza gibi rakiplere teslim olarak üçüncülükle tamamlayan GOLDCREST mesafenin de kısalmış olmasıyla bu kez sonunu getiren isim olabilir. Kısa ve orta mesafelerde daha etkili olabilen SİBEL SU ve denk grubu eşit sıklet şartlarında yakalayan DEMİRSEMA öncelikli rakipleridir. Toparlanma sinyalleri verdiği son yarışı sonrası TRIPLE CROWN seri ikincilikleri birincilikle taçlandırma vakti gelen PEDALIZA ve yarış hayatının bütün başarılarını 1200-1400 mesafelerinde elde etmiş PRINCESS WESTPORT sürprizde değerlendirilmelidir.4.AYAK: Temelhan, Garavas, Son Vurgun ve Büyük Ağa gibi yarışa tempo vermeyi seven isimlerin bir arada olduğu bu koşuda yükseklere çıkacak her bir tempo CANŞEN, FAIRY FAST ve BRANZINI üçlüsünü daha şanslı kılacaktır.5.AYAK: Yarış hazırlıklarında bu koşu için çok hazır olduğunu gösteren LANDING için tek soru işareti yarış hayatının ilk deneyimini yaşayacak olmasıdır. Ancak bir start avantajıyla bu açığı kapatabileceğini düşündüğüm taya ilk şansı veriyorum. Maidene veda etmesi geciken isimlerden KÜÇÜKAKTAŞ ilk koşusu tatminkar ALARA KIZIM maiden koşunun diğer şanslı taylarıdır.6.AYAK: Şöyle bir geriye dönük performanslarına baktığımız zaman 1200-1400 mesafesini bulduğu her koşu etinde tırnağında ne varsa sahaya yansıtmayı başarmış IN THE NAVY bu formuyla favori olmayı fazlasıyla hak ediyor. Son kötü performansını Bursa pistine ve uzun mesafeye yorduğum ADIVAR favoriye ilk ve tek ciddi rakip olarak gözüküyor. Judith Blue gibi kalitenin anne kardeşi olup yarış kariyerinin en etkileyici performansına imza attığı son yarışı sonrası BALADINE sürprizde değerlendirilmelidir.9-3-11-6///1-5-9-8///7-11-3-2-8-5///3-9-5///3-4-5///1-3-11