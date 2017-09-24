Borussia Dortmund-Real Madrid maç sonucu: 1-3

H Grubundailekarşı karşıya geldi. Real Madrid, Ronaldo(2) ve Bale'nin golleriyle güçlü rakibini 3-1 mağlup etti. Aubameyang'ın tek golü Alman ekibine yetmedi.Mücadele başladı18. dakikasında Real Madrid Bale ile 1-0 öne geçti.50. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle Real Madrid 2-0 öne geçti.54. dakikada Borussia Dortmund, Aubameyang'ın golüyle farkı 1'e indirdi.79. dakikada Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun golüyle farkı tekrar 2'ye çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 3-1 Real Madrid lehine sona erdi.Bu skorla Borussia Dortmund henüz puanla tanışamazken, Real Madrid 6 puanla liderliğine devam etti.Bürki, Toljan, Ömer, Sokratis, Piszczek, Nuri, Götze, Castro, Yarmolenko, Philipp, AubameyangNavas, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Casemiro, Modric, Kroos, Bale, Isco, Cristiano