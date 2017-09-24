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Ahmet Nur Çebi: Gördüklerimiz kanımızı dondurdu

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi sonrasında yeni açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2017, Pazartesi 10:47

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Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi sonrasında yeni açıklamalarda bulundu.

Çebi, “Derbiyi herkes izledi. Kararı kamuoyunun takdirine bıraktık. Ama bizim şeref tribününde gördüklerimiz ise kanımızı dondurdu. Hakemin Cenk’in penaltısını vermemesi, Negredo’nun pozisyonuna ofsayt çalınması. Hocamızın tribüne gönderilmesi... Fenerbahçe maçında Beşiktaş’ı yenmek için her şey hazırlandı” dedi.

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    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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