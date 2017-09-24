Ahmet Nur Çebi: Gördüklerimiz kanımızı dondurdu

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Leipzig'e Beşiktaş maçı öncesinde şok haber

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Beşiktaş - Leipzig maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak saat kaçta?

İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi,derbisi sonrasında yeni açıklamalarda bulundu.Çebi, “Derbiyi herkes izledi. Kararı kamuoyunun takdirine bıraktık. Ama bizim şeref tribününde gördüklerimiz ise kanımızı dondurdu. Hakemin Cenk’in penaltısını vermemesi, Negredo’nun pozisyonuna ofsayt çalınması. Hocamızın tribüne gönderilmesi... Fenerbahçe maçında Beşiktaş’ı yenmek için her şey hazırlandı” dedi.