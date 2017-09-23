  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Süper Lig puan durumu | Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig puan durumu ve detaylar... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş sezonun ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Trabzonspor ise 6. haftada Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Galatasaray ise ilk defa geriye düşmesine rağmen Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

25 Eylül 2017, Pazartesi 22:59

  • - A
  • + A
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı derbi maçla devam etti. Fenerbahçe haftanın en önemli maçında Beşiktaş'ı sahasında yenerek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Başakşehir ve Trabzonspor ise haftayı puansız kapattı. Beşiktaş ligdeki ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray, ilk kez geriye düşmesine rağmen Feghouli ve Tolga'nın mükemmel golleri 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Beşiktaş ile puan farkını 3'e çıkardı. İşte Süper Lig sonuçlar ve oluşan puan durumu. Ve gelecek haftanın programı...

Süper Lig 6. hafta sonuçları...

Trabzonspor 3-4 Alanyaspor
Konyaspor 2-0 Akhisarspor
Gençlerbirliği 1-0 Başakşehir
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Sivasspor 2-3 Göztepe
Karabükspor 2-4 Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa 1-1 Kayserispor
Bursaspor 1-2 Galatasaray
Antalyaspor 3-0 Osmanlıspor

Süper Lig 6. hafta puan durumu...

                                         O P
1.GALATASARAY A.Ş.    6 16
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.            6 13
3.GÖZTEPE                     6   13
4.FENERBAHÇE            6 11
5.KAYSERİSPOR            6 11
6.BAŞAKŞEHİR FK        6 10
7.AKHİSARSPOR            6 10
8.BURSASPOR               6 9
9.TRABZONSPOR A.Ş.    6 8
10.KASIMPAŞA A.Ş.        6 8
11.YENİ MALATYASPOR    6 7
12.ALANYASPOR            6 7
13.ANTALYASPOR    6 6
14.ATİKER KONYASPOR    6 6
15.DG SİVASSPOR    6 5
16.KARABÜKSPOR    6 5
17.GENÇLERBİRLİĞİ    6 4
18.OSMANLISPOR       6 1

Süper Lig 7. hafta puan durumu...

Akhisarspor - Fenerbahçe
Sivasspor - Antalyaspor
Osmanlıspor - Kasımpaşa
Kayserispor - Bursaspor
Galatasaray - Karabükspor
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
Alanyaspor - Gençlerbirliği
Beşiktaş - Trabzonspor
Göztepe - Başakşehir




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »