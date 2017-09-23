Süper Lig puan durumu | Puan farkı kaç oldu?

'de 6. hafta heyecanı derbi maçla devam etti.haftanın en önemli maçında'ı sahasında yenerek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.veise haftayı puansız kapattı.Beşiktaşligdeki ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray, ilk kez geriye düşmesine rağmen Feghouli ve Tolga'nın mükemmel golleri 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Beşiktaş ile puan farkını 3'e çıkardı. İşteVe gelecek haftanın programı...Konyaspor 2-0 AkhisarsporGençlerbirliği 1-0 BaşakşehirSivasspor 2-3 GöztepeKarabükspor 2-4 Yeni MalatyasporKasımpaşa 1-1 KayserisporAntalyaspor 3-0 OsmanlısporO P4.FENERBAHÇE 6 115.KAYSERİSPOR 6 116.BAŞAKŞEHİR FK 6 107.AKHİSARSPOR 6 108.BURSASPOR 6 910.KASIMPAŞA A.Ş. 6 811.YENİ MALATYASPOR 6 712.ALANYASPOR 6 713.ANTALYASPOR 6 614.ATİKER KONYASPOR 6 615.DG SİVASSPOR 6 516.KARABÜKSPOR 6 517.GENÇLERBİRLİĞİ 6 418.OSMANLISPOR 6 1Akhisarspor - FenerbahçeSivasspor - AntalyasporOsmanlıspor - KasımpaşaKayserispor - BursasporGalatasaray - KarabüksporYeni Malatyaspor - KonyasporAlanyaspor - GençlerbirliğiBeşiktaş - TrabzonsporGöztepe - Başakşehir