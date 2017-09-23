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Adana Demirspor-Adanaspor maç sonucu: 1-0

TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren gol 50. dakikada Yiğitcan Erdoğan'dan geldi.

25 Eylül 2017, Pazartesi 22:08

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TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, evinde Adanaspor'u 1- mağlup etti. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren gol 50. dakikada Yiğitcan Erdoğan'dan geldi.

31. dakikada Adana Demirspor'da Atabay'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abdulkadir'in ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Yiğitcan'ın kaleye şutu İrfancan'ın sağından ağlara gitti: 1-0

52. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Abdulkadir'in ortasına dokunan oyuncu olmayınca Adana Demirspor, net gol pozisyonundan yararlanamadı.

56. dakikada Atabey, rakiplerini çalımlayıp topu Mendy'nin önüne aktardı. Topla buluşan Mendy, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigo'nun ceza sahasına ortasını iyi takip eden Bahattin'in vuruşu üstten auta çıktı.

90+3. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bekir, hakemle girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: İsmail, Erhan, Adil, Yiğitcan, Sezer, Yiğit, Lingane, Abdülkadir, Mendy, Lalawale, Atabey

Adanaspor:  İrfan, Digao, Onur, Diniz, Gökhan,  Renan, Tevfik, Bahattin, Yener, Oğuzhan, Gueye


 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »